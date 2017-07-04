На Миколаївщині сталась часткова руйнація будівлі школи

До оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що близько 20:30 в загальноосвітній школі № 1 м. Новий Буг сталося часткове обрушення зовнішньої стіни та перекриття між першим, другим та третім поверхами. Жертв та постраждалих немає.

На місці зібрано позачергове засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому вирішено питання про обмеження доступу до будівлі, залучення спеціалістів з будівельної організації для визначення ступеню руйнування та визначення чинників, які до цього призвели.

Станом на ранок 4 липня на місці працює штаб з ліквідації наслідків події. Силами оперативно-рятувального підрозділу проводиться розгортання мобільного пункту життєзабезпечення.

Наступне виїзне засідання комісії ТЕБ та НС за участю представників Миколаївської облдержадміністрації та відповідних фахівців заплановано на 11:00 4 липня, за результатами якого буде прийнято рішення щодо вжиття подальших заходів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області