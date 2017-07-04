На Донеччині нелюда затримали за жорстоке зґвалтування молодої жінки

На Донеччині нелюда затримали за жорстоке зґвалтування молодої жінки

10:40 04.07.2017
На Донеччині нелюда затримали за жорстоке зґвалтування молодої жінки

Озброєний ножем, чоловік напав та зґвалтував 27-річну жінку, коли вона ввечері поверталася з роботи додому. Того ж дня зловмисник був затриманий.

Близько опівночі в поліцію зателефонував 30-річний чоловік і повідомив про те, що невідомий зґвалтував його дружину. Жінка поверталася додому з роботи, коли її почав переслідувати невідомий. Наздогнавши жінку в парку, він почав з нею розмовляти, після чого скоїв протиправні дії. За словами потерпілої, він ґвалтував її та погрожував вбити.

Жінка добре запам’яла прикмети свого кривдника. Вже невдовзі у результаті невідкладних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 35-річний раніше неодноразово судимий житель Слов’янська.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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