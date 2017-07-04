На Донеччині правоохоронці затримали "генерала" теругруповання "ДНР"

66-річний Отаман регіонального козачого об’єднання «ДНР» рухався до Бердянська, щоб побачитись із товаришем.

Проте зустрітися не вдасться – під час перевірки на контрольному пункті пропуску чоловік, який згідно з його документами керує полком козаків фейкової республіки, був затриманий правоохоронцями.

На одному з контрольних пунктів пропуску поблизу Волновахи правоохоронці зупинили літнього чоловіка, який їхав до Бердянська в гості до своїх знайомих, але під час перевірки викликав підозру у поліцейських.

Виявилося, що місцевий мешканець Макіївки має офіційне посвідчення Отамана «ДНР» та дозвіл на зберігання козацької зброї (шашки, кинджал та нагайки).

Було встановлено, що перед правоохоронцями – діючий генерал-майор регіонального козачого об’єднання «ДНР». Він розповів, що у 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, «козаки» приєдналися до терористів.

До обов’язків полка входили охорона кордонів, спільні патрулювання на окупованій території. Крім того, Отаман «зомбував» молодь, займаючись агітацією на підтримку влади фейкової республіки.

Наразі із головним козаком «ДНР» спілкуються оперативники та слідчі Волноваського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області