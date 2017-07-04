На Харківщині чоловіка через ревнощі забили ледь не на смерть

На Харківщині чоловіка через ревнощі забили ледь не на смерть

23:00 04.07.2017
На Харківщині чоловіка через ревнощі забили ледь не на смерть

52-річного чоловіка затримали працівники Немишлянського відділу поліції. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно правопорушника

За попередніми даними встановлено, що потерпілий знаходився в гостях у знайомих, де розпивав спиртне. Під час раптової сварки, через ревнощі до своєї 33-річної співмешканки, обурений господар житла схопив ніжку від стільця та почав бити 38-річного гостя.

Постраждалий у тяжкому стані був доставлений до місцевої лікарні. Зараз він знаходиться у неконтактному стані.

Як розповів начальник Немишлянського відділу поліції Андрій Ліхачов, за фактом побиття чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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