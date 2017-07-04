У Харківській області вдоє підлітків отруїлись алкоголем

Зараз стан здоров’я підлітків задовільний. Вони знаходяться в реанімаційному відділенні Чугуївської лікарні.

О 17:00 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про доставляння до лікарні двох 14-річних хлопців в тяжкому стані.

Працівниками поліції попередньо встановлено, що хлопці отруїлися спиртним, а саме горілкою, яку їм купив односелець.

Відносно батьків складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області