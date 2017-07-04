У Харківській області вдоє підлітків отруїлись алкоголем

У Харківській області вдоє підлітків отруїлись алкоголем

18:30 04.07.2017
У Харківській області вдоє підлітків отруїлись алкоголем

Зараз стан здоров’я підлітків задовільний. Вони знаходяться в реанімаційному відділенні Чугуївської лікарні.

О 17:00 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про доставляння до лікарні двох 14-річних хлопців в тяжкому стані.

Працівниками поліції попередньо встановлено, що хлопці отруїлися спиртним, а саме горілкою, яку їм купив односелець.

Відносно батьків складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.