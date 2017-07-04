На Чернігівщині батько задушив підступного кривдника свого сина

У Коропі батько задушив земляка, який розпивав алкоголь з його неповнолітнім сином.

Як стало відомо поліції, саме споювання неповнолітнього інваліда дитинства і стало причиною смертельного конфлікту.

На початку липня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на одній з вулиць Коропа тіла невідомого чоловіка зі слідами побиття на обличчі. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Коропського відділення поліції ГУНП в Чернігівській на чолі з керівництвом.

Кримінальна поліція встановила особу загиблого, він виявився жителем райцентру. Судово-медична експертиза підтвердила, що чоловіка задушили.

Правоохоронці розпочали пошуки вбивці з опитування сусідів та подворових обходів. Зі слів місцевих жителів, загиблий вживав спиртні напої разом із неповнолітнім парубком, інвалідом з дитинства.

В цей час до них підійшов збентежений батько. Він обурився, що старший чоловік споює його сина, а у якості аргументу кілька разів вдарив "старшого друга" в обличчя.

Відвівши сина додому, батько повернувся, щоб остаточно з’ясувати стосунки. Розгорілася бійка, в ході якої батько ще кілька разів вдарив чоловіка, а потім задушив.

Підозрюваний у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області