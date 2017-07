На Миколаївщині алкогольний фальсифікат виготовляли... поліцейські

Організоване злочинне угруповання, що виготовляло та продавало фальсифікований алкоголь з недоброякісної сировини, викрила на Миколаївщині Служба безпеки України спільно з фіскальною службою.

До складу групи входило троє працівників ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у ділків обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікату та майже тисячу літрів готової продукції

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Організоване злочинне угруповання, що виготовляло та продавало фальсифікований алкоголь з недоброякісної сировини, викрила на Миколаївщині Служба безпеки України спільно з фіскальною службою.

До складу групи входило троє працівників ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у ділків обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікату та майже тисячу літрів готової продукції

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3664#sthash.BwIS4vV7.dpuf