На Львівщині поліція встановила особу водія, який збив піділтка та втік

На Львівщині поліція встановила особу водія, який збив піділтка та втік

16:20 04.07.2017
На Львівщині поліція встановила особу водія, який збив піділтка та втік

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 15:30 між селами Містки та Полянка, Пустомитівського району.

Невідомий водій автомобіля «ВАЗ» скоїв наїзд на пішохода, 15-річного мешканця одного з сіл Пустомитівського району та зник з місця події.

Внаслідок автопригоди хлопця госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «тупа травма живота, забійні садна спини, колінного суглобу та ліктевої кістки».

Правоохоронці встановили, що наїзд на неповнолітнього скоїв 28-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, водій автомобіля «ВАЗ 21099».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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