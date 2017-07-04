На Рівненщині злодій заліз у вікно через кватирку та зґвалтував неповнолітню

Дубенські поліцейські встановили, що до злочину, вчиненого в ніч на 17 червня, відносно 16-річної дубенчанки причетний 30-річний житель районного центру. Йому вже повідомили про підозру. Суд арештував зловмисника на 2 місяці.

Поліцейські встановили, що на момент скоєння злочину дівчина знаходилась у квартирі сама.

Незнайомець проник до оселі через кватирку. Вимагаючи у неповнолітньої гроші, він наніс їй кілька ударів по обличчю. Після чого зґвалтував дівчину. Тікаючи із місця злочину, нападник прихопив із собою ноутбук та мобільний телефон.

Дубенські поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його за місцем проживання. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у місцях позбавлення волі за скоєння майнових злочинів, незаконне заволодіння транспортного засобу та хуліганство.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 3 статті 187 (розбій) та частиною 3 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України триває.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику відповідно до санкцій статей - дванадцять років ув’язнення із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області