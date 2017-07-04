На Черкащині затримано підозрюваного у вбивстві 65-річної жінки

До Чорнобаївського відділення поліції надійшло повідомлення по лінії 102 від фельдшера карети швидкої допомоги про те, що в одному із сіл району у власному домоволодінні виявлено труп 65-річної місцевої жительки з ножовим пораненням.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. Від працівників медичної допомоги поліцейські дізналися, що до них звернувся її 66-річний чоловік з повідомленням, що його співмешканка померла.

Як з'ясувалося, саме він причетний до скоєння кримінального правопорушення. Слідчим чоловік розповів, що вони вживали разом з жінкою спиртне, потім між ними виникла сварка, під час якої він ножем завдав їй удар. Через деякий час, зрозумівши, що накоїв, викликав медиків, однак врятувати потерпілу не вдалось.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області