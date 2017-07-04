Пошуки злочинця, який застрелив людину у Києві, тривають

Пошуки злочинця, який застрелив людину у Києві, тривають

12:20 04.07.2017
Пошуки злочинця, який застрелив людину у Києві, тривають

Подія сталася у Дніпровському районі Києва. На місці працює слідчо-оперативна група.

Напередодні в обідню пору у чергову частину надійшло повідомлення про те, що люди виявили у під’їзді мертвого чоловіка.

Коли правоохоронці прибули на виклик, виявили у чоловіка вогнепальні поранення голови. Особа загиблого встановлена, це – киянин, 1956 р.н. З’ясували також, що чоловік мешкав у цьому підʼїзді.

Поліцейські проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками та очевидцями, оглядають прилеглу територію з метою встановлення камер відеонагляду. Зусилля оперативних служб спрямовані на встановлення зловмисника, який застрелив киянина.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено до 15-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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