Київська поліція повідомила подробиці кривавої різанини ножицями

Київська поліція повідомила подробиці кривавої різанини ножицями

22:00 04.07.2017
Київська поліція повідомила подробиці кривавої різанини ножицями

У результаті словесного конфлікту сп’янілий зловмисник накинуся на чоловіків, нанісши поранення різної тяжкості. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Подія трапилася вчора на вулиці Жмеринській Святошинського району столиці. До чергової частини управління поліції надійшло повідомлення від медичних працівників щодо виявлення двох місцевих мешканців із пораненнями.

Між місцевими мешканцями, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт, у результаті якого зловмисник наніс двом знайомим численні травми канцелярськими ножицями у груди та живіт. Потерпілих госпіталізували.

Завдяки злагодженій роботі столичних правоохоронців зловмисника затримали неподалік від його помешкання. Ним виявився 54-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з автомобіля.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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