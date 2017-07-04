На Вінниччині пасажирський потяг переїхав жінку, яка лежала на рейках

Інформація про пригоду надійшла в поліцію від диспетчера станції, що неподалік села Рахни-Лісові. Під колеса вантажного потягу сполученням «Жмеринка-Одеса» потрапила літня жінка.

За попередніми даними слідства, в момент руху потягу жінка перебувала на колії в лежачому стані. Машиніст застосував звукові сигнали для попередження наїзду та екстрене гальмування, однак не встиг зупинити потяг.

Потерпіла не відреагувала, відтак уникнути наїзду не вдалося.

Про наїзд машиніст потягу зателефонував диспетчеру станції, який викликав швидку допомогу. Травмовану було госпіталізовано до Шаргородської центральної районної лікарні, однак через тяжкі травми медики не змогли врятувати потерпілу.

Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини загибелі людини.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області