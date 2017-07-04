На Дніпропетровщині просто у квартирі вибухнула граната

У місті Новомосковську на четвертому поверсі в одній з квартир житлового багатоповерхового будинку по вулиці Горького стався вибух ручної гранати «Ф-1».

Внасідок вибуху було пошкоджено віконне скло в кухні даного помешкання. Від вибуху ніхто не постраждав.

Квартира, в якій стався вибух, належить 60-річній непрацюючій місцевій мешканці, яка проживає в ній разом із своїм раніше судимим 36-річним сином. З місця події поліцейськими вилучені металеві фрагменти гранати.

За скоєне зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на стрjк до п’яти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області