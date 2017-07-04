На Запоріжжі поліція розкрила безжальне вбивство літньої жінки

На Запоріжжі поліція розкрила безжальне вбивство літньої жінки

16:00 04.07.2017
На Запоріжжі поліція розкрила безжальне вбивство літньої жінки

За висновком судово-медичної експертизи смерть пенсіонерки наступила внаслідок отримання тілесних ушкоджень. Працівники поліції затримали підозрюваного.

В одному з сіл Оріхівського району Запорізької області померла місцева жителька 1944 року народження. Після огляду місця події труп направили до моргу для встановлення причини смерті. Судово-медична експертиза надала висновок, що труп має ознаки насильницької смерті.

Вжитими заходами розшуку поліцейські встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетний син померлої. Було встановлено, що 43-річний чоловік задушив свою мати. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та направили до Ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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