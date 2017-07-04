На Луганщині затримано затяту поплічницю бойовиків

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом участі громадянки України у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з 2014 року жінка брала участь у діяльності окремого батальйону 2-го армійського корпусу «Народної міліції ЛНР» із постійним місцем дислокації у м. Луганську та виконувала функції, пов’язані з матеріальним забезпеченням силового блоку так званої «Народної міліції «ЛНР».

У березні 2017 року останній повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та у зв’язку з тим, що особа переховувалася від органів досудового розслідування та суду на території Луганської області, її оголошено у розшук.

Поплічницю терористів 01 липня 2017 року затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби перетину державного кордону України. Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області