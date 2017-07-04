На Луганщині за підрив автомобільного мосту засуджено диверсанта

На Луганщині за підрив автомобільного мосту засуджено диверсанта

16:40 04.07.2017
На Луганщині за підрив автомобільного мосту засуджено диверсанта

Встановлено, що у квітні 2014 року мешканець Лисичанська, будучи радикально налаштованим по відношенню до діючої в Україні державної влади, вступив у злочинну змову з іншими особами (стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження) з метою вчинення диверсійного акту шляхом підриву опорних балок автомобільного мосту через р. Сіверський Донець сполученням м. Лисичанськ – м. Сєвєродонецьк.

Внаслідок вчинення вказаною особою диверсійних дій, у липні 2014 року здійснено підрив саморобного вибухового пристрою, в результаті чого пошкоджено вищезгаданий автомобільний міст, чим порушено автотранспортне сполучення у регіоні. Вартість відновлювальних робіт склала понад 1 млн євро.

Вироком Лисичанського міського суду місцевого мешканця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратура Луганської області

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