На Луганщині за підрив автомобільного мосту засуджено диверсанта

Встановлено, що у квітні 2014 року мешканець Лисичанська, будучи радикально налаштованим по відношенню до діючої в Україні державної влади, вступив у злочинну змову з іншими особами (стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження) з метою вчинення диверсійного акту шляхом підриву опорних балок автомобільного мосту через р. Сіверський Донець сполученням м. Лисичанськ – м. Сєвєродонецьк.

Внаслідок вчинення вказаною особою диверсійних дій, у липні 2014 року здійснено підрив саморобного вибухового пристрою, в результаті чого пошкоджено вищезгаданий автомобільний міст, чим порушено автотранспортне сполучення у регіоні. Вартість відновлювальних робіт склала понад 1 млн євро. Вироком Лисичанського міського суду місцевого мешканця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За матеріалами прес-служби прокуратура Луганської області