На Донеччині шахрая судитимуть за кількамільйонну аферу

За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування стосовно 51-річного чоловіка, який обвинувачується у шахрайстві в особливо великому розмірі (ч.4 ст.190), в незаконному поводженні з вогнепальною зброєю (ч.1 ст.263), а також у підробленні офіційних документів (ч.3,4 ст.358) та організації злочину (ч.3 ст.27) КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що чоловік, будучі акціонером закритого акціонерного товариства, запропонував іншому акціонеру відмовитися від своїх прав та надати дозвіл на демонтаж підприємства на металобрухт і не мати у майбутньому будь-яких майнових претензій. В обмін на це чоловік пообіцяв передати йому товарно-матеріальні цінності, папери та обладнання, загальною вартістю понад 2,6 млн. грн.

Потерпілий надав копію генеральної довіреності на вказані дії. Однак в подальшому з’ясувалося, що шахрай таємно демонтував частину обладнання та продав його, залишивши гроші собі.

Крім того, договір з приводу передачі товарно-матеріальних цінностей, паперів та обладнання виявився підробленим, оскільки підприємство знаходилося у стадії банкрутства та він не мав жодного права розпоряджатися його власністю.

Вказані дії спричинили матеріальну шкоду потерпілому в особливо великому розмірі на загальну суму понад 2,6 млн грн.

В подальшому, під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання правопорушника знайдено та вилучено незаконно придбану бойову вогнепальну й мисливську зброю та патрони.

За клопотанням прокуратури суд заарештував майно обвинуваченого на суму понад 3 млн грн. У ході досудового розслідування потерпілому вже відшкодовано понад 500 тис. грн.

Обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області