На Харківщині затриманого заарешовано за розбещення маленької дитини

За клопотанням Дергачівської місцевої прокуратури районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 40-річного мешканця с. Цупівка, який підозрюється у розбещенні малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Пісоцького, досудовим розслідуванням встановлено, що у минулі вихідні чоловік у стані алкогольного сп'яніння сидів на лавочці біля будинку. Повз нього на велосипеді проїжджала 5-річна дівчинка. Він зупинив її, зняв з велосипеда, посадив до себе на коліна, став роздягати та торкатися дитини.

Це випадково побачила сусідка, яка вийшла з двору на вулицю. Вона зупинила чоловіка та повідомила про те, що сталося, маму дівчинки. Затримали зловмисника того ж вечора.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів.

Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області