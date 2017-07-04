На Харківщині затриманого заарешовано за розбещення маленької дитини

На Харківщині затриманого заарешовано за розбещення маленької дитини

13:24 04.07.2017
На Харківщині затриманого заарешовано за розбещення маленької дитини
За клопотанням Дергачівської місцевої прокуратури районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 40-річного мешканця с. Цупівка, який підозрюється у розбещенні малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).
За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Пісоцького, досудовим розслідуванням встановлено, що у минулі вихідні чоловік у стані алкогольного сп'яніння сидів на лавочці біля будинку. Повз нього на велосипеді проїжджала 5-річна дівчинка. Він зупинив її, зняв з велосипеда, посадив до себе на коліна, став роздягати та торкатися дитини.
 
Це випадково побачила сусідка, яка вийшла з двору на вулицю. Вона зупинила чоловіка та повідомила про те, що сталося, маму дівчинки. Затримали зловмисника того ж вечора.
 
Досудове розслідування триває, перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів.
 
Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
 
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