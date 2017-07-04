У Тернополі дві спритниці обікрали довірливого чоловіка

Нове знайомство вартувало краянину 9 000 гривень. З заявою про крадіжку до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся житель села Козлів Козівського району. Чоловік повідомив, що став жертвою зловмисниць.

Як встановили правоохоронці, житель області приїхав до Тернополя, аби допомогти своєму брату по господарству. По закінченню роботи чоловік вирушив до крамниці, по алкоголь. На території залізничного вокзалу познайомився з двома жінками.

Знайомство вирішили відсвяткувати, та зняли кімнату, де і продовжили випивати по чарці. Випивши зайвого козівчачин, заснув, а прокинувшись, виявив відсутність майна та нових знайомих. Як наслідок, зловмисниці поцупили золоті вироби та готівку. Потерпілий оцінив завдані збитки на загальну суму 9 000 гривень. За допомогою до правоохоронців потерпілий звернувся вже згодом.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області