На Харківщині судили злодія, який побив пенсіонера та зірвав погони з поліцейського

На вимогу Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури суд визнав винним 29-річного чоловіка у розбої, перешкоджанні працівникові правоохоронного органу виконувати службові обов’язок та умисне заподіяння йому тілесних ушкоджень (за ч. 1 ст. 187, ч. 2.ст. 343 та ч. ст. 345 КК України).

Як поінформував керівник місцевої прокуратури Володимир Говоруха, розбійнику, раніше судимого за грабежі та інші злочини, призначено 3 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Узимку поточного року на залізничному вокзалі зловмисник напідпитку вийшов з потяг у. Йому зустрівся перехожий похилого віку, який поцікавився, звідки прийшов потягом. У відповідь розбійник дістав ножа і шило та став вимагати грошей. Потім збив з ніг 72-річного чоловіка, відібрав у нього мобільний телефон.

Дівчина, що стала свідком розбою, викликала поліцію. Зловмисника доставили до райвідділу. Там він став чинити опір правоохоронцям, зірвав із слідчого погони.

Наразі вирок суду набув чинності.

За матеріалами прес-служжби прокуратури Харківської області