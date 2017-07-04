На Дніпропетровщині засуджено затятого торгівця метамфетаміном

Вироком Заводського районного суду міста Дніпродзержинська 39-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчинені повторно та в особливо великих розмірах).

Встановлено, що у червні 2015 року раніше судимий уродженець м. Кривий Ріг, щойно звільнившись з-під варти під заставу та не дочекавшись вироку суду за скоєння злочину у сфері обігу наркотичних засобів, на шлях виправлення не став та повторно придбав наркотики з метою збуту.Так, на трасі біля смт .Кринички зловмисника зупинили працівники ДАІ.

Під час проведення особистого обшуку правоохоронцями виявлено та вилучено поліетиленовий сліп пакет з кристалічною речовиною масою майже 100 г, яка містила у своєму складі близько 63 г метамфетаміну.Свою вину чоловік визнав частково, проте стороною обвинувачення – прокуратурою Дніпропетровської області - її повністю доведено.

Суд призначив йому покарання за сукупністю злочинів у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області