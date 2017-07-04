На Запоріжжі повідомлено про підозру членам банди "перевертнів у погонах"

На Запоріжжі повідомлено про підозру членам банди "перевертнів у погонах"

19:30 04.07.2017
На Запоріжжі повідомлено про підозру членам банди "перевертнів у погонах"

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області повідомлено про підозру членам особливо небезпечного угруповання «перевертнів у погонах» за ст. 257 КК України щодо організації банди та участі у вчиненні нею розбійних нападів.

Нагадаємо, що 08.06.2016 прокуратурою області спільно з УСБУ в Запорізькій області затримано членів організованої групи, до складу якої входили працівник одного з відділень поліції обласного центу, три працівника роти поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Запорізькій області, а також 2 цивільні особи, одна з яких колишній працівник спецпідрозділу «Беркут».

Вказані особи, діючи в складі банди, демонструючи зброю, застосовуючи фізичне насильство та погрози такого застосування, проникали до квартир громадян та заволодівали чужим майном.

За вчинення вищевказаних злочинів підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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