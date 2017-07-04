У Києві СБУ затримала на хабарі підполковника Нацполіції

У Києві СБУ затримала на хабарі підполковника Нацполіції

20:30 04.07.2017
У Києві СБУ затримала на хабарі підполковника Нацполіції

Старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в Києві викрила на хабарі Служба безпеки України спільно зі столичною прокуратурою та внутрішньою безпекою НП.

Підполковник вимагав від мешканця Києва сімдесят п’ять тисяч гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за фактом ДТП та закриття справи проти нього.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у центрі міста на автостоянці неподалік місця роботи, коли «перевертень у погонах» якраз отримував другу частину неправомірної вигоди – п’ятдесят тисяч гривень.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ

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