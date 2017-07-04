На Чернігівщині поліцейські затримали братів-конокрадів

На Чернігівщині поліцейські затримали братів-конокрадів

21:00 04.07.2017
На Чернігівщині поліцейські затримали братів-конокрадів

До Чернігівського районного відділення поліції звернувся власник сільськогосподарського фермерського господарства і повідомив, що невідомі зловмисники вкрали у нього коня.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції. Поспілкувавшись з місцевими жителями та провівши подворові обходи, поліцейські отримали деяку інформацію, що становила оперативний інтерес.

В результаті правоохоронці встановили, що зловмисники вночі потрапили на територію сільськогосподарського фермерського господарства шляхом вільного доступу, хоча воно й охороняється. Лиходіями виявилися двоє раніше судимих братів з Ріпкинського району.

«Кримінальний дует» у скоєному зізнався та дав правдиві свідчення. Тварину повернуто власнику. Зараз проводиться перевірка підозрюваних на причетність братів до аналогічних злочинів на території області.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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