На Чернігівщині поліцейські затримали братів-конокрадів

До Чернігівського районного відділення поліції звернувся власник сільськогосподарського фермерського господарства і повідомив, що невідомі зловмисники вкрали у нього коня.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції. Поспілкувавшись з місцевими жителями та провівши подворові обходи, поліцейські отримали деяку інформацію, що становила оперативний інтерес.

В результаті правоохоронці встановили, що зловмисники вночі потрапили на територію сільськогосподарського фермерського господарства шляхом вільного доступу, хоча воно й охороняється. Лиходіями виявилися двоє раніше судимих братів з Ріпкинського району.

«Кримінальний дует» у скоєному зізнався та дав правдиві свідчення. Тварину повернуто власнику. Зараз проводиться перевірка підозрюваних на причетність братів до аналогічних злочинів на території області.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області