На Житомирщині чоловік вбив одного та ледь не позбавив життя іншого приятеля

Фатальна подія трапилася у Коростенському районі. Троє чоловіків після нічного чаркування жорстко посперечалися.

У результаті один загинув, інший з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні, винуватця затримали поліцейські.

Близько 06 ранку до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що у с. Васьковичі двоє чоловіків отримали ножові поранення. Один із них загинув, іншого доставлено до медичного закладу.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи місцевої поліції з’ясували, що загиблим є 27-річний раніше судимий місцевий житель. На його тілі було виявлено колото-різану рану в області серця. Насильницьку смерть підтвердили й судово-медичні експерти.

Госпіталізованим з кількома колото-різаними ранами різних частин тіла виявився 30-річний житель цього ж села.

– У результаті першочергових заходів поліцейські встановили, що потерпілі чаркували у компанії ще одного свого односельчанина, 1988 р.н. В якийсь момент надмірна кількість вжитого ними алкоголю спровокувала суперечку й бійку. У результаті один з чаркувальників схопився за ніж і за допомогою нього почав доводити опонентам свою правоту, - розповів заступник начальника ГУНП Житомирщини Валерій Бондар.

Чоловіка, який визнав свою вину, було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розпочато одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ст.15 ч.2 ст.115 (Замах злочин) (Умисне вбивство). Досудове розслідування триває.

За чинним законодавством підозрюваному може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області