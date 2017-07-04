У Новограді-Волинському 17-річна дівчина намагалась покінчити із собою

До Новоград-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 17-річної жительки одного із сіл з травмами у вигляді перелому щелепи та забою коліна.

Працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що дівчина намагалися покінчити життя самогубством, стрибнувши з даху двоповерхової будівлі у селі.

Про постраждалу відомо, що вона виховується у сім’ї матір’ю та вітчимом. На даний час ніде не навчається і не працює. Кілька років тому вона вже намагалася скоїти суїцид, порізавши вени.

Зі слів рідних, дівчина могла брати участі у групі типу «Синього кита» у соцмережах. Нині ця інформація перевіряється правоохоронцями у рамках розпочатого за фактом доведення до самогубства (ч.3 ст.120 ККУ) кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області