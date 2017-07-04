На Житомирщині один п’яниця вбив матір, в інший батька

У двох районах області внаслідок суперечок на ґрунті пияцтва сталися трагедії: у Житомирському районі 29-річний чоловік ножем убив свою матір, а у Радомишльському – від рук сина загинув 46-річний чоловік. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження.

До Житомирського відділення поліції надійшло повідомлення про насильницьку смерть 60-річної жительки с. Садків.

Працівники поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що загиблу знайшли у господарському приміщенні домоволодіння. На її тілі під час огляду експерти виявили ножове поранення в області серця.

– Було встановлено, що разом із загиблою проживав її 29-річний син, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Чоловік ніде офіційно не працював, перебивався тимчасовими заробітками у селі. Обоє – і матір, і син, - не відмовлялися від зайвої чарки оковитої, - розповів т.в.о. начальника Житомирського відділення поліції Володимир Сокирко.

Також поліцейські зібрали відомості, що 30-річного чоловіка у стані сп’яніння побоювалися рідні, адже він ставав агресивним і брався за ніж.

Відновлюючи події фатального для жінки дня, поліцейські з’ясували, що син з матір’ю зранку причастилися алкоголем в односельчанина. Чоловікові виявилося замало і він роздобув ще спритного. Випивши, раптом образився на брак закуски і накинувся з претензіями на матір, врешті вдаривши її ножем. Після такої сварки жінка зуміла дійти до хліва, де й померла.

У вчиненні тяжкого злочину чоловік зізнався. Його було затримано. За фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 ККУ) відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. За подібні діяння чинним законодавством передбачено від 7 до 15 років позбавлення волі.

Ще одна трагедія через пияцтво трапилася того ж дня у Радомишльському районі. У с. Лутівці на подвір’ї домоволодіння було виявлено мертвим 46-річного господаря.

Поліцейські виявили на тілі чоловіка множинні тілесні ушкодження. Для встановлення причин смерті тіло було направлено на судово-медичну експертизу, що підтвердила підозри щодо насильницької загибелі.

Як було встановлено у результаті першочергових заходів, до смерті чоловіка причетний його 21-річний син.

Як розповів начальник Радомишльського відділення поліції Дмитро Нікурадзе, напередодні обидва займалися господарськими справами, у перервах вживали алкоголь. У розпалі раптової словесної суперечки молодик накинувся на батька і побив лопатою. Від отриманих травм чоловік помер.

Свою вину затриманий визнав. Розпочато досудове розслідування. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За спричинення батькові тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті (ч.2 ст.121 ККУ), підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області