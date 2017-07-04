Вінницька поліція розкрила вбивство чоловіка, тіло якого знайшли на пляжі

Вранці 28 червня до поліції зателефонувала працівниця комунальної служби м. Вінниці та повідомила, що біля пляжу «Хімік» неподалік від берега річки знаходиться тіло мертвого чоловіка.

Поліція провела першочергові слідчі дії на місці події, обстежила місце вчинення злочину для пошуку речових доказів.

Під час огляду на тілі потерпілого виявили численні травми голови, гематоми, садна. За висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок асфіксії.

Завдяки оголошенням, розміщеним поліцією у засобах масової інформації та соцмережах, рідні упізнали загиблого. Ним виявився 28-річний вінничанин.

Аби встановити особу, причетну до вбивства чоловіка, працівники поліції провели поквартирний обхід кількох сотен вінничан у будинках неподалік від місця виявлення тіла потерпілого та місця його проживання. Поліцейські вивчили коло спілкування потерпілого в пошуку свідків злочину.

Як розповів начальник ГУНП Вінничини Юрій Педос, три доби знадобилися оперативникам управління карного розшуку обласного управління поліції та слідчим, щоб встановити особу, підозрювану у вбивстві та зібрати докази його причетності до злочину. Причетним до вбивства вінничанина виявився його 39-річний товариш, який мешкає по-сусідству з загиблим.

Попередньо встановлено, 27 червня потерпілий попросив у підозрюваного гроші у борг. Чоловіки зустрілись близько півдня у гаражі підозрюваного у м. Вінниці в дворах житлових будинків. У гаражному приміщенні між ними виник конфлікт, під час якого товариш вдарив потерпілого дерев’яною битою по голові та задушив.

В цей час до власника гаража приїхав ще один знайомий, який побачив тіло вбитого чоловіка. Йому підозрюваний пригрозив розправою у разі відмови допомогти позбутися тіла вбитого, речових доказів та підтвердження алібі.

Речі загиблого та знаряддя вбивства чоловіки викинули у різних мікрорайонах м. Вінниці та у Калинівському районі. Вночі тіло вивезли на місцевий пляж «Хімік» та кинули у річку неподалік берега.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (вбивство). Зловмиснику загрожує ув’язнення терміном до 15 позбавлення.

Правова кваліфікація дій іншого затриманого, який допомагав приховати сліди злочину, буде дана в ході досудового розслідування. Він активно співпрацює зі слідством.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області