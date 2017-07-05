На Львівщині поліція затримала викрадача автомобіля

На Львівщині поліція затримала викрадача автомобіля

01:02 05.07.2017
На Львівщині поліція затримала викрадача автомобіля

Встановлено, що 22-річний мешканець Новояворівська причетний до крадіжки автомобіля «Шкода» зі стоянки торгівельного центру.

У Яворівський відділ поліції з заявою про викрадення свого автомобіля звернувся 39-річний мешканець міста Новояворівська. Чоловік повідомив, що близько 19:00 зі стоянки одного з новояворівських торгівельних центрів було викрадено його автомобіль «Шкода Фаворит».

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 22-річний місцевий мешканець. Зловмисника правоохоронці доставили у відділенні поліції, а викрадений автомобіль на арештмайданчик.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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