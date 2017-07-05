Поліція Львівщини відшукала водія, який збив людину та втік з місця ДТП

У Бродівське відділення поліції надійшла інформація про те, що близько 01:30 між селами Лучківці та Ясенів водій невстановленого автомобіля вчинив наїзд на 21-річного місцевого мешканця.

Юнак отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні з переломом руки та забоєм стегна. Водій після скоєння ДТП залишив місце події.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний 28-річний житель району, який керував автомобілем «Опель Астра».

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області