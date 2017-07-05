На Рівненщині за чималий хабар судитимуть правоохоронця

Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього старшого інспектора з особливих доручень відділу автотехнічної інспекції та реєстраційно-екзаменаційної роботи Управління ДАІ УМВС в Рівненській області, який вчинив корупційний злочин.

Встановлено, що підполковник міліції вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду 5 тис дол США та 10 тис грн за сприяння останньому в тимчасовій реєстрації транспортного засобу та не оформлення його на майданчик тимчасового тримання автомобілів.

Неправомірну вигоду правоохоронець одержав двічі та був затриманий працівниками прокуратури Рівненської області та органів безпеки України у своєму службовому кабінету одразу після одержання другої частини обумовленої суми коштів.

Дії колишнього працівника правоохоронного органу кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднаної із вимаганням). Обвинувальний акт по суті розглядатиме Рівненський міський суд.

Довідково: за вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області