У Києві депутата засудили за смертельну ДТП

За принципової позиції прокуратури міста Києва Святошинським райсудом столиці оголошено обвинувальний вирок депутату Макарівської райради Київщини за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками, що сталася 29 липня минулого року на Кільцевій дорозі у Києві.

У судовому засідання встановлено, що депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з автомобілем «Волга». Внаслідок ДТП, двоє людей, які перебували у «Волзі», отримали важкі травми. Один з постраждалих від отриманих травм помер. Експертиза виявила у крові депутата 1,85 проміле алкоголю.

Враховуючи обґрунтовану позицію прокурора, суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом строком на 3 роки.

На даний час обвинувачений перебуває у СІЗО до вступу вироку у законну силу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва