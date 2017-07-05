На Миколаївщині три жінки постануть перед судом за торгівлю наркотиками

За належного процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області слідчими поліції у найкоротші строки завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох мешканок міста Миколаєва, які з грудня 2016 року по квітень 2017 року займались наркобізнесом на території Інгульського району міста Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні минулого року 49-річна жінка ромської національності, володіючи злочинними зв’язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, обрала в якості джерела доходу діяльність, пов’язану із незаконним розповсюдженням наркотичних засобів та прекурсорів.

З цією метою вона створила організовану групу, до складу якої залучила свою 51-річну сестру та 30-річну раніше судиму за аналогічні злочини знайому, між якими розподілила функції. Здійснюючи загальне керівництво злочинної групи, вона забезпечувала жінок наркотичними засобами та прекурсорами для подальшої їх реалізації наркозалежним особам.

Органами досудового розслідування зафіксовано 6 епізодів незаконного збуту наркотичних засобів і прекурсорів. У ході обшуків лише за останнім фактом правоохоронцями вилучено наркотичні засоби – 17 гр опію ацетильованого і концентрату з макової соломи та 44 гр ангідриду оцтової кислоти, медичні шприці, грошові кошти у сумі понад 7 тис грн тощо.

Дії зловмисниць кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 та ч.3 ст.311 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та прекурсорів, вчинені організованою групою).

За клопотаннями слідчого, погодженими з процесуальним керівником, двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одній жінці – домашній арешт.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинені злочини зловмисницям загрожує до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області