На Вінниччині палав приватний будинок, на підлозі знайшли тіло людини

О 23:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами с.Сальник Калинівського району горить житловий будинок.

По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що вогнем охоплено дах двоповерхового житлового будинку на площі 120 кв.м. Під час ліквідації пожежі на підлозі однієї з кімнат будинку вогнеборці виявили чоловіка без ознак життя, ним виявився 58-річний товариш власника домоволодіння.

Пожежу локалізували о 00:09,а о 00:28 ліквідували.

Наразі причина та збитки пожежі встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області