На Донеччині затримали злодія, який пограбував молоду жінку в її ж квартирі

У поліцію зателефонувала 23-річна мешканка Покровська. Схвильована дівчина повідомила, що її щойно пограбував невідомий. На місце події була направлена слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції.

Під час перевірки було встановлено, що молода жінка мешкає на першому поверсі багатоповерхового будинку.

Ввечері минулого дня дівчина лягла спати, а вікно на кухні залишила відкритим. Приблизно о 04:00 годині ранку, почувши сторонній шум, власниця оселі зайшла на кухню та застала там незнайомого чоловіка. Він відразу кинувся до дівчини, і погрожуючи їй фізичною розправою, вимагав віддати йому гроші. Налякана господарка віддала нападнику 1200 гривень. Отримавши бажане, правопорушник покинув місце злочину.

Отримавши прикмети грабіжника, правоохоронці негайно почали його пошуки. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам злочинець був затриманий вже через декілька годин. Ним виявився ніде не працюючий 26-річний мешканець Єнакієво. До того ж з’ясувалося, що менше місяця тому він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнового злочину.

Правопорушник зізнався у скоєному, та пояснив, що намагався скоїти крадіжку та не очікував, що хазяйка квартири вдома.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області