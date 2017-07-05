Учасники озброєної банди, на рахунку якої десятки розбоїв, постануть перед судом

Правоохоронці Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей ліквідували банду, на рахунку якої 13 тяжких злочинів. Сума завданих потерпілим збитків склала понад 11 мільйонів гривень.

Закінчено досудове розслідування та направлено до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно організованого злочинного угрупування з ознаками бандитизму, учасники якого причетні до вчинення ряду тяжких злочинів на території Запорізької та Дніпропетровської областей.

Упродовж 2016 року на території Запорізької та Дніпропетровської областей було вчинено ряд резонансних кримінальних правопорушень, пов’язаних із озброєними нападами на помешкання громадян. Співробітники управлінь карного розшуку обох областей та співробітники Служби безпеки України в Запорізькій області провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили всіх фігурантів злочинної групи.

У січні 2017 року завдяки вдало проведеній спецоперації співробітники управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області, працівники управління карного розшуку в Дніпропетровській області, групи роти швидкого реагування Запорізької та Дніпропетровської областей спільно з поліцейськими Харківської області затримали всіх членів банди. Лідеру угрупування – раніше засудженому чоловіку 1990 року народження та членам групи – чоловікам 1997, 1995, 1990, 1983 та 1983 років народження одразу було обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Правоохоронці в ході розслідування кримінальних проваджень провели ряд обшуків у містах Дніпро та Харків. За результатами вилучено предмети та цінності, які здобуто злочинним шляхом, а також 7 пістолетів, 2 карабіни, 1 гвинтівка, 1 автомат та 1 граната.

Усього доведено причетність підозрюваних до вчинення 13 епізодів злочинної діяльності. Під час досудового розслідування встановлено збитки на суму 11 093 070 грн., відшкодовано збитки на суму 2 504 679 грн.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області