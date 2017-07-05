У Києві грабіжники заволоділи сумою у понад два мільйони гривень

Правоохоронці розшукують осіб за вчинення розбійного нападу у центрі столиці.

Зловмисники розбили скло в автомобілі, бризнули газовим балончиком у в обличчя водію та пасажирці та відібрали у потерпілих сумку з грошима. За попередньою інформацією, сума збитку становить понад 2 мільйони гривень.

До подільських правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Верхній Вал скоєно розбійний напад. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та наряди патрульних.

Після прибуття на місце події поліцейські поспілкувалися з водієм "Шкоди". Він розповів, що разом із працівницею фірми вони поверталися із площі Льва Толстого. На території Подільського району до них під'їхав автомобіль "Інфініті", з якого вибігли невідомі чоловіки: вони розбили скло зі сторони водія і бризнули в салон з газового балончика, після чого вихопили із сидіння сумку з готівкою і втекли.

На момент прибуття поліції постраждалу жінку доставили до медичного закладу, а водій спілкується зі слідчими.

Вказану подію належним чином зареєстрували, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліція проводить комплекс розшукових заходів для встановлення та затримання правопорушників.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

