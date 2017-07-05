У Києві чоловіка серед білого дня біля магазину поранили з травмату

Київські правоохоронці встановлюють причини та обставини поранення чоловіка біля магазину.

Із вогнепальними пораненнями із травматичної зброї потерпілого доставили у лікарню. Зловмисника, який стріляв, розшукують.

Повідомлення про конфлікт та поранення людини біля супермаркету на вулиці митрополита Андрія Шептицького надійшло до чергової частини Дніпровського управління поліції непередодні, близько 13:15.

За викликом терміново виїхали патрульні екіпажі поліції та слідчо-оперативна група.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів:

«На місці події 32-річний киянин повідомив, що невідомий чоловік підійшов до нього, сказав кілька слів і вистрелив у його бік із невстановленої короткоствольної зброї. Після – пішов.

Карета «швидкої» доставила потерпілого із вогнепальним пораненням кісті руки та стегна у лікарню».

Працівники поліції провели огляд місця події, опитують можливих свідків та очевидців, перевіряють відеозаписи із камер спостереження. Вилучені дві гільзи, попередньо – із травматичної зброї.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції.

Встановлюються всі обставини події, вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

