На Донеччині затримано педофіла, який викрав та розбещував дитину

Зловмисника вдалося затримати завдяки співпраці поліції та місцевих мешканців. Допомогла широка інформаційна кампанія, яку розгорнули правоохоронці. Побачивши на вулиці чоловіка, схожого на викрадача дитини з поліцейських орієнтувань, люди почали переслідувати зловмисника.

Раніше засуджений чоловік, з яким востаннє бачили зниклу 12-річну дівчинку, знав, що його шукає поліція та вжив заходів конспірації. Втекти з міста було проблематично, оскільки поліцейські негайно перекрили блокпости та виїзди з міста, екіпажі поліції патрулювали всі транспортні лінії навкруги міста.

По тривозі було піднято особовий склад поліції Бахмутської оперативної зони – це поліція Бахмуту, Костянтинівки, Торецька. У пошуках було задіяно 200 правоохоронців.

Тому зловмисник вирішив сховатися в іншому районі міста, де його ніхто не знає.

Однак на одній з вулиць в селищі Сантуринівка його почали переслідувати незнайомі люди. Жителі впізнали у ньому чоловіка, причетного до зникнення дитини. З ночі, під час пошукової операції, поліцейські обходили оселі та розповсюджували серед місцевих жителів орієнтування з портретом ймовірного викрадача. Крім того, обличчя чоловіка не сходило зі сторінок новин в інтернеті. Спрацювало і те, що наряди поліції перебували буквально на кожній вулиці.

Підозрюваний доставлений в Костянтинівське відділення поліції. Зараз з ним працюють слідчі.

- З самого ранку було розгорнуто широку інформаційну кампанію серед населення. Завдяки взаємодії з місцевими жителями, які виявилися небайдужими до чужої біди, підозрюваного вдалося загнати у глухий кут та затримати, - зазначив заступник начальника поліції Донецької області-начальник кримінальної поліції Сергій Колесник.

Дії затриманого попередньо кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 146 ( незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 156 (розбещення неповнолітніх).

Остаточний висновок щодо стану дитини дадуть медики. Призначено низку експертиз.

Ведеться досудове розслідування. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 12-річна Уляна Сечкіна, яка зникла позавчора вдень у Костянтинівці, була знайдена в результаті 10-годинної пошукової операції.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області