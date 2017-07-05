На Львівщині 18-річний юнак під час бійки серйозно травмував людину

На Львівщині 18-річний юнак під час бійки серйозно травмував людину

09:00 05.07.2017
На Львівщині 18-річний юнак під час бійки серйозно травмував людину

Працівники Дрогобицького відділу поліції повідомили 18-річному жителю Тернопільського району про підозру за фактом заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. 

У січні в одному із сіл району між зловмисником та його однолітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї юнак заподіяв неповнолітньому місцевому мешканцю тілесні ушкодження у вигляді закритого подвійного перелому нижньої щелепи з обох сторін та закритої черепно-мозкової травми.

За висновками судово-медичної експертизи ці тілесні ушкодження  відносяться до категорії середньої тяжкості.  

Протиправні дії юнака стали підставою для відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області 

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