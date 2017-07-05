Жителя Вінниччини, тіло якого знайшли у воді, насправді жорстоко вбили

Жителя Вінниччини, тіло якого знайшли у воді, насправді жорстоко вбили

09:22 05.07.2017
Жителя Вінниччини, тіло якого знайшли у воді, насправді жорстоко вбили

До поліції надійшла інформація від жителя с. Боблів про те, що біля берега у  місцевому ставку він виявив мертвим свого 38-річного односельця. 

Як розповів начальник Немирівського відділу поліції Олександр Король, під час огляду на тілі потерпілого виявили ушкодження голови, численні гематоми та садна. За висновком судово-медичного експерта, чоловік захлинувся водою.

Провівши ряд оперативних заходів, поліцейські встановили осіб, з якими напередодні загибелі контактував потерпілий. З’ясувалося, до смерті чоловіка виявився причетним його 41-річний товариш.  

Попередньо встановлено, що потерпілий та його товариш з 25-річною співмешканкою, відпочивали разом біля ставку та розпивали спиртні напої. Через ревнощі між чоловіками виникла сварка та бійка, під час якої потерпілий впав у ставок та зник під водою. Не побачивши товариша, співмешканці пішли додому. Про те, що сталось,  вони розповіли лише наступного дня, коли до них додому прийшли працівники поліції.

Підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.