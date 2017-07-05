Жителя Вінниччини, тіло якого знайшли у воді, насправді жорстоко вбили

До поліції надійшла інформація від жителя с. Боблів про те, що біля берега у місцевому ставку він виявив мертвим свого 38-річного односельця.

Як розповів начальник Немирівського відділу поліції Олександр Король, під час огляду на тілі потерпілого виявили ушкодження голови, численні гематоми та садна. За висновком судово-медичного експерта, чоловік захлинувся водою.

Провівши ряд оперативних заходів, поліцейські встановили осіб, з якими напередодні загибелі контактував потерпілий. З’ясувалося, до смерті чоловіка виявився причетним його 41-річний товариш.

Попередньо встановлено, що потерпілий та його товариш з 25-річною співмешканкою, відпочивали разом біля ставку та розпивали спиртні напої. Через ревнощі між чоловіками виникла сварка та бійка, під час якої потерпілий впав у ставок та зник під водою. Не побачивши товариша, співмешканці пішли додому. Про те, що сталось, вони розповіли лише наступного дня, коли до них додому прийшли працівники поліції.

Підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області