Жорстоке вбивство пенсіонерки у Вапнярці розкрила поліція Вінниччини

До поліції із заявою про вбивство матері звернулась 42-річна жителька смт. Вапнярки. Жінка повідомила, що ранком вона мала зустрітися з матір’ю, щоб разом йти на базар. В зазначений час матір не прийшла, і дочка пішла до неї додому. Двері будинку були зачинені, а на ліжку в одній з кімнат з розбитою головою лежала мертвою її 70-річна матір.

За словами дочки загиблої, з будинку матері зникли мобільний телефон, золоті сережки, гроші в сумі 500 гривень та речі, якими жінка торгувала на базарі.

Як розповів начальник поліції Юрій Педос, п’ять діб над розкриттям даного злочину працювали працівники управління карного розшуку обласної та місцевої поліції. В поле зору оперативників щодо вчинення даного злочину потрапив 46-річний неодноразово судимий місцевий житель. 17 років чоловік провів за гратами за наркозлочини та крадіжки. Під час огляду у його будинку працівники поліції виявили закривавлений одяг, мобільний телефон та речі загиблої, а також знаряддя вбивства.



Слідством попередньо встановлено, що у будинок своєї жертви зловмисник потрапив через вікно, вдарив по голові господарку кухонним молотком та заволодів її майном.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.4 ст. 187 КК України (розбій) та п.6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство). За це йому загрожує довічне ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області