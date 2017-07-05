Через масову бійку на Вінниччині один із учасників потрапив до реанімації

До Теплицького відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію 26-річного жителя села Удич. Із численними тілесними ушкодженнями чоловіка без свідомості доставили у реанімаційне відділення.

Як розповів керівник теплицької поліції Віктор Пірус, поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілий отримав в результаті бійки. Як з’ясувалось, того дня він та зловмисник вживали спиртні напої в компанії чотирьох місцевих жителів.

Під час застілля шестеро чоловіків посварились та побились. Один з учасників конфлікту, збивши з ніг потерпілого, наніс йому декілька ударів ногами по голові. Працівники поліції затримали підозрюваного. Ним виявився 33-річний житель Черкаської області.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області