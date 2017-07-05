На Миколаївщині старенька зустріла злодіїв із вилами, але це не допомогло

Повідомлення про знайдення непритомної потерпілої на порозі свого будинку з травмою голови надійшло до поліції від соцпрацівника близько 09:30. Із оселі пенсіонерки зникли газовий балон, металева діжка та газова плитка.

Опитавши селян, поліцейські дізнались, що останнім часом по господарству бабусі допомагали двоє місцевих мешканців, які напередодні також були помічені на її подвір’ї. Правоохоронці одразу ж відправились до помешкань чоловіків. Спочатку вони намагались увести в оману слідство, але заплутавшись у показах, зізнались у скоєному, тому були затримані працівниками поліції у порядку ст.208 КПК України.

Зі свідчень затриманих, 31-го та 40-ка років, вночі вони прийшли із ломом додому до пенсіонерки, щоб вчинити крадіжку. Зламавши замок дверей її літньої кухні, нетверезі злодії винесли спочатку газовий балон, а, побачивши, що старенька не реагує на присутність сторонніх, повернулись вдруге за її майном.

Цього разу непроханих гостей домовласниця зустріла у дворі із вилами і, зі стверджень злочинців, аби уникнути травмувань, вони відштовхнули бабусю. Під час падіння жінка вдарилась головою, від чого втратила свідомість, а нападники продовжили свою справу. Майно потерпілої злочинці вивезли мотоциклом ще одного 27-річного товариша, який приїхав на підмогу пізніше. Тієї ж ночі вони продали усі речі пенсіонерки за 500 гривень та втрьох підсумували зроблену справу святкуванням.

Майно постраждалої єланецькі оперативники вилучили.

За узгодженням із органами прокуратури вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області