На Миколаївщині літнього чоловіка вдарили ножем у живіт

До Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення із місцевої лікарні про госпіталізацію із ножовим пораненням у живіт 75-річного мешканця с. Мартинівське Вознесенського району.

Виявилось, що потерпілий отримав тілесні ушкодження від свого сусіда, з яким в нього виникла сварка через те, що старенький водив через його подвір’я коня. Злочинець почав звинувачувати дідуся в крадіжці, мовляв кожного разу, після того, як той проходив, з території домоволодіння щось зникало. Заявник свою причетність почав заперечувати, і сусід схопив ножа та вдарив ним дідуся у живіт. Після чого старенький пішов додому та відразу викликав швидку медичну допомогу.

Вознесенські поліцейські встановили місце знаходження 44-річного зловмисника, який навіть не переховувався, а знаходився за місцем свого проживання та вже чекав на приїзд правоохоронців.

Чоловікові за узгодженням із прокуратурою повідомлено про підозру за скоєння злочину передбаченого ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області