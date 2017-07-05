На Херсонщині дідусеві на вдалося сховати від поліції онука-вбивцю

На Херсонщині дідусеві на вдалося сховати від поліції онука-вбивцю

21:00 05.07.2017
На Херсонщині дідусеві на вдалося сховати від поліції онука-вбивцю

Злочин стався в одному з сіл Бериславського району. Ввечері на вулиці між двома неповнолітніми виник конфлікт. 17-річний потерпілий став ображати та вдарив по обличчю 14-річного хлопця, який приїхав на канікули до дідуся. У відповідь на образу неповнолітній дістав ніж та вдарив 17-річного місцевого жителя ножем у живіт. Друзі пораненого викликали «швидку». Хлопець помер під час проведення операції.

Після отримання повідомлення про злочин, працівники Бериславського відділу поліції одразу ж почали розшук підозрюваного. За місцем проживання він і його родичі були відсутні. Поліцейські припустили, що неповнолітнього намагаються сховати, щоб він уникнув відповідальності за скоєний злочин. Поліцейські на службових автомобілях перевірили населений пункт та вирушили у навколишні села. На посту Шилова Балка поліцейські зупинили автомобіль, в салоні якого знаходився підозрюваний. Знаряддя злочину, ніж, оперативники виявили в будинку дідуся затриманого підлітка.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Як повідомив начальник сектору кримінального розшуку Бериславського відділу поліції Ігор Усенко, на підставі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України неповнолітній затриманий та поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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