Службовий автомобіль поліції потрапив у ДТП у Харкові

За дорученням керівництва ГУНП в Харківській області за даним фактом призначено службове розслідування.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто з громадян не постраждав.

Подія сталася 4 липня близько 22:40. Водій автомобілю «Фольксваген», прямуючи по проспекту Петра Григоренка, з невідомих причин скоїв наїзд на перешкоду. В результаті ДТП чоловіка було доставлено до однієї з лікарень міста. Як з’ясувалося, керував службовим транспортним засобом заступник начальника одного з підрозділів поліції.

Усі обставини події встановлює слідчо-оперативна група та інспекція з особового складу ГУНП. Проводяться відповідні дослідження, за результатами яких буде прийнято рішення щодо правової відповідальності працівника поліції. Хід службового розслідування знаходиться на контролі керівництва обласного главку поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області