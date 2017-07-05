На Донеччині нелюд звіряче вбив молотком літню жінку

За погодженням Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство із корисливих мотивів) чоловіку, який вбив 90-річну бабусю.

Установлено, що ввечері 3 липня 28-річний раніше судимий мешканець м. Дружківки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, переліз через паркан сусідського будинку з наміром вкрасти чуже майно. У цей час, почувши шум, на подвір’я вийшла хазяйка 1927 р.н. Зловмисник кілька разів вдарив її по голові молотком. Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми старенька загинула на місці.

Підозрюваний витяг з будинку металеве ліжко, яке здав на металобрухт, а виручені грошові кошти витратив на алкогольні напої, а вже вранці 4 липня чоловік повернувся на місце злочину та забрав належні вбитій пенсіонерці грошові кошти у сумі 65 грн.

Про виявлений на подвір’ї труп літньої жінки з ознаками насильницької смерті правоохоронцям розповіли сусіди. По гарячих слідах правопорушника встановили та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

На даний час йому повідомлено про підозру у скоєнні інкримінованого особливо тяжкого злочину та готується клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування, яке проводять органи поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області