На Харківщині затримані злочинці, які закатували людину на смерть

Вийшли на слід зухвалих зловмисників працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції та слідчого управління. Розробка групи тривала майже півроку. Молодики, віком від 28 та 33 роки, затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В грудні минулого року до Дергачівського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення на узбіччі автодороги «Київ-Харків-Довжанський» тіло чоловіка з травмами голови. Правоохоронці встановили особу загиблого – 34-річного мешканця Харкова. При житті чоловік працював програмістом в одній з міських фірм та мав авторитет висококваліфікованого фахівця.

В ході проведення низки оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Управління карного розшуку спільно зі слідчим управлінням та підрозділом «КОРД» затримали осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину.

Як встановили правоохоронці, двоє 28 та 34-річні хлопці з метою заволодіння грошима чоловіка, які останній зберігав на банківській картці, вивезли останнього на автівці до лісосмуги за межі Харкова. Зловмисники намагалися дізнатися код від картки 34-річного харків’янина. За для цього вони катували чоловіка тривалий час. Не витримавши знущань, молодик помер. Після чого нападники заволоділи речами померлого та втекли з місця скоєння злочину, залишивши тіло на узбіччі дороги.

За фактом події слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі працівники поліції встановлюють причетність затриманих до скоєння інших тяжких злочинів на території Харківської та інших областей.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області